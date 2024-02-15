Общество

Псковскую центральную городскую аптеку №2 планируют приватизировать

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова состоялось 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской думе.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков». Также они обсудили предложение дополнить план приватизации муниципального имущества Пскова на 2024 год муниципальным предприятием «Центральная городская аптека №2».

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД включить оба этих вопроса в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.