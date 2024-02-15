Общество

Псковские прокуроры продолжают исполнять детские мечты в рамках акции «Ёлка желаний»

Прокуроры продолжают исполнять детские мечты в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В этот раз в роли волшебника выступил прокурор Псковского района Александр Григорьев, который передал от коллектива органов прокуратуры области подарок маленькому Сергею - ученику 2 класса Карамышевской средней общеобразовательной школы Псковского района. Его мечта о планшете сбылась, теперь можно загадывать новое желание, отметили в ведомстве.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится по инициативе президента России Владимира Путина с 2018 года. В этом году она продлится до марта.