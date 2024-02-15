Общество

Следователи продолжают искать пропавшую девочку в Порховском районе

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжают разыскивать пропавшую девочку в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

По имеющимся у следствия данным, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

В ходе проведения поисков следователи СКР продолжают работу по осмотру жилых и нежилых помещений, допрашивают лиц, обладающих значимой для следствия информацией, назначен ряд молекулярно-генетических и иных экспертиз. Руководством следственного управления инициированы поисковые мероприятия в соседних субъектах Российской Федерации. Проводимые следственные действия и поисковые мероприятия координируются лично руководителем регионального следственного управления Петром Крупеней. Поиск девочки продолжается.

«Лиц, располагающих сведениями, позволяющими помочь установлению местонахождения девочки, просим позвонить на короткие номера 123 или 112, а также дежурные номера следственного управления 8(911)362-27-78, 8(911)360-10-92, 8(81134)2-32-89», - добавили в ведомстве.