Общество

Особенности проживания в домах-памятниках обсудили в Штабе общественной поддержки в Пскове

Особенности проживания в домах, являющихся памятниками архитектуры, обсудили в Штабе общественной поддержки в Пскове. Организатором мероприятия в рамках партийного проекта «Жители МКД» стала «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фотографии: Штаб общественной поддержки Псковской области

В Псковской области 102 многоквартирных дома являются объектами культурного наследия, при чем пять из них – памятники федерального значения, 97 – регионального.

В качестве спикеров встречи выступили сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Узнать подробности законодательства и поговорить о нюансах пришли псковичи, проживающие в многоквартирных домах-памятниках исторического центра города, представители управляющих компаний, а также студенты, обучающиеся на факультетах профильных специальностей.

Председатель комитета Вадим Нэдик приветствовал участников встречи. Он подчеркнул, что нашими предшественниками в Пскове исторический центр сохранен. «Наша задача – сохранить его дальше», – сказал Вадим Нэдик.

Первый заместитель руководителя комитета Антон Заруцкий подробно рассказал о существенных изменениях, которые внесены на федеральном уровне в закон о порядке сохранения объектов культурного наследия. Поговорили о требованиях к содержанию и использованию объекта культурного наследия.

«Охранные обязательства, содержащие требования в отношении многоквартирного дома в целом и общего имущества многоквартирного дома, все жилые помещения которого находятся в частной собственности, подлежат выполнению всеми собственниками помещений в многоквартирном доме либо по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятому не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом», – отметил Антон Заруцкий.

Во второй части встречи секретарь городского политсовета, инженер-реставратор Мария Лисенкова показала гостям пять уникальных артефактов, которые ранее были выставлены на выставке «Россия» на ВДНХ, где жители страны познакомились с уникальным наследием Пскова. Это послание потомкам, датированное 1985 годом и написанное на старославянском языке монахами Псково-Печерского монастыря; точная копия муравленного (зелёного) изразца с церкви Георгия со Взвоза; шамотный кирпич от печей, установленных в конце XIX века в храме Михаила Архангела в Пскове; подлинный деревянный зубчатый лемех с покрытия главы Собора Рождества Богородицы, который был найден в процессе реставрационных работ в 2015 году; элемент лепнины главного зала графского дома усадьбы Строганова.

В заключительном слове руководитель комитета Вадим Нэдик отметил важность изменений законодательства РФ в части снижения административных барьеров в вопросе содержания и эксплуатации МКД, являющихся объектами культурного наследия, что в свою очередь упрощает процедуру их сохранения как для управляющих организаций, так и для жильцов.