Общество

Историю Шлиссельбургского десанта вспоминали в штабе общественной поддержки в Пскове

Мероприятие, посвящённое истории забытого Шлиссельбургского десанта, и заседание клуба морских пехотинцев «Тайфун» прошло в Штабе общественной поддержки Псковской области 16 февраля по инициативе «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

Спикером выступил полковник морской пехоты, руководитель клуба морских пехотинцев «Тайфун», руководитель псковского музея армии и флота, активист партийного проекта «Историческая память» и руководитель одноименной общественной организации, член «Единой России» Павел Дроздов.

Эта встреча прошла в продолжение мероприятий, посвященных 80-летию освобождению Ленинграда от фашистской блокады, поэтому началась с минуты молчания под звук метронома в память о защитниках и людях, перенесших 900 дней страшнейшей блокады Ленинграда.

«Метроном – это эхо войны, сердце блокадного Ленинграда. Метроном – это участник войны, он бился не переставая 900 дней и ночей. Его мерный звук означал, что всё спокойно и нет налёта фашистской авиации. Он напоминал, что надо быть начеку, – рассказал Павел Дроздов. – У метронома очень тесная связь с жителями Ленинграда и радио. В то время, когда на радио эфиров не было, через него транслировали звук метронома, целью которого было оповещать жителей города о приближающейся атаке немецких самолетов. Медленное тиканье метронома означало отсутствие воздушной атаки, а быстрые "шаги" метронома говорили о том, что необходимо срочно искать укрытие, поскольку с минуты на минуту начнется бомбардировка города».

В ходе заседания клуба морских пехотинцев «Тайфун» говорили на тему героев забытого Шлиссельбургского десанта. Павел Дроздов напомнил, что попытки прорыва блокады Ленинграда составляют одну из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Он рассказал, что одной из таких попыток в конце ноября 1941 года тал Шлиссельбургский десант.

«В этой истории переплелись судьбы бойцов-лыжников морской пехоты, воинов ленинградского ополчения, гидрографов Краснознаменного Балтийского флота и членов Военного Совета Ленинградского фронта, а также будущего командующего Воздушно-десантными войсками СССР Василия Филипповича Маргелова. В планах руководства нацистской Германии Ленинград относился к целям стратегического значения. Это было не только потому, что Ленинград обладал развитой промышленностью - город на Неве мешал обеспечению путей сообщения со Швецией. Согласно планам войны с СССР на Ленинград наступала группа армий «Север» (16-я и 18-я армии, 4-я танковая группа). К июню 1941 года немецкое и финское руководство договорилось о военном сотрудничестве, в связи с этим финская армия также должна была нанести удар по войскам Ленинградского военного округа, что и было сделано», – начал исторический экскурс Павел Дроздов.

Всем известно, что война под Ленинградом началась утром 22 июня с налётов немецкой авиации. В июле 41-го фашистские войска Северо-Западного фронта, вышли в район городов Псков и Остров. До Ленинграда оставалось не более 200 км. Несмотря на то, что наступление почти на месяц удалось задержать под Лугой, в августе 1941 года войска группы армий «Север» прорвали Лужский рубеж, перерезали Октябрьскую железную дорогу и приготовились окончательно отрезать Ленинград от сообщения с тылом страны.

«В конце августа 1941 года 16-я армия противника, прорвалась к станции Мга и вышла на ближние подступы к Ленинграду. Захватив 30 августа Мгу, немцы перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую город с Большой землёй. После напряженной и продолжительной борьбы немецкие части смогли выйти к Шлиссельбургу и 8 сентября захватили его, и кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось», – напомнил Павел Дроздов.

Почти сразу советское руководство предприняло ряд попыток прорвать блокаду. Одна из них – Шлиссельбургский десант.

План советского командования заключался в следующем: в ночь с 24 на 25 ноября три полка 80-й стрелковой дивизии должны были вместе с полком моряков-лыжников выйти на южный берег Ладоги между Шлиссельбургом и деревней Липки, овладеть лесным массивом между Шлиссельбургом и Липками, закрепить за собой лес и Рабочие поселки №3, 2 и 1 и обеспечить захват плацдарма. Полк лыжников майора Маргелова, развивая этот успех, не ввязываясь в бой на подходе, должен был пройти по немецким тылам около 12-14 км и нанести удар в направлении 1-го Городка — наиболее укрепленного узла вражеской обороны на левом берегу Невы. Батальонам дивизии следовало держать фланги и тыл пробивающегося полка моряков, не давая противнику его окружить.

В Ленинградской области есть памятная дата — 28 ноября — День памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года.

Среди участников Шлиссельбургского десанта были и псковичи: на южном берегу Ладоги, между Шлиссельбургом и территорией бывшей деревни Липки, начиная с 2000 года участники поискового движения находили следы того самого боя, которые представлены в сегодняшней экспозиции.

В Штабе общественной поддержки Псковской области были выставлены экспонаты Музея армии и флота, где гости могли ознакомиться с экспозицией – Шлиссельбургский десант. Можно было увидеть фотографии, документы, фрагменты обмундирования и снаряжения, личные вещи участников тех событий. Среди них: ремень с морской бляхой, пряжки, пуговицы, фляга, ложки, наручный компас, гильзы, и другие предметы. Большинство экспонатов было обнаружено поисковыми отрядами на месте боя под Шлиссельбургом у деревни Липки.

За 9 лет работы музея в нем побывало почти 7 тысяч посетителей, 600 из них оставили благодарственных записей в книгах почетных гостей музея.