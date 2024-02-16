Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
Академия Слуха» подарки 1+1
«Зенча-Псков» кто там?
2024 вызовы и угрозы
Два хита псковской кухни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 16.02.2024 10:5812 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют в 2024 году 16.02.2024 22:550 Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде «Жены Чайковского» 16.02.2024 22:390 Самолет из Москвы смог приземлиться в Пскове с третьего раза 16.02.2024 22:020 Упаковывать борщ для отправки в посылке учили псковичей  16.02.2024 22:000 Конкурс фотографий на тему «Моя спортивная зима» пройдет в Пскове 16.02.2024 21:521 Историю Шлиссельбургского десанта вспоминали в штабе общественной поддержки в Пскове
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Историю Шлиссельбургского десанта вспоминали в штабе общественной поддержки в Пскове

16.02.2024 21:52|ПсковКомментариев: 1

Мероприятие, посвящённое истории забытого Шлиссельбургского десанта, и заседание клуба морских пехотинцев «Тайфун» прошло в Штабе общественной поддержки Псковской области 16 февраля по инициативе «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе. 

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

Спикером выступил полковник морской пехоты, руководитель клуба морских пехотинцев «Тайфун», руководитель псковского музея армии и флота, активист партийного проекта «Историческая память» и руководитель одноименной общественной организации, член «Единой России» Павел Дроздов.

Эта встреча прошла в продолжение мероприятий, посвященных 80-летию освобождению Ленинграда от фашистской блокады, поэтому началась с минуты молчания под звук метронома в память о защитниках и людях, перенесших 900 дней страшнейшей блокады Ленинграда. 

«Метроном – это эхо войны, сердце блокадного Ленинграда. Метроном – это участник войны, он бился не переставая 900 дней и ночей. Его мерный звук означал, что всё спокойно и нет налёта фашистской авиации. Он напоминал, что надо быть начеку, – рассказал Павел Дроздов. – У метронома очень тесная связь с жителями Ленинграда и радио. В то время, когда на радио эфиров не было, через него транслировали звук метронома, целью которого было оповещать жителей города о приближающейся атаке немецких самолетов. Медленное тиканье метронома означало отсутствие воздушной атаки, а быстрые "шаги" метронома говорили о том, что необходимо срочно искать укрытие, поскольку с минуты на минуту начнется бомбардировка города».

В ходе заседания клуба морских пехотинцев «Тайфун» говорили на тему героев забытого Шлиссельбургского десанта. Павел Дроздов напомнил, что попытки прорыва блокады Ленинграда составляют одну из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Он рассказал, что одной из таких попыток в конце ноября 1941 года тал Шлиссельбургский десант.

«В этой истории переплелись судьбы бойцов-лыжников морской пехоты, воинов ленинградского ополчения, гидрографов Краснознаменного Балтийского флота и членов Военного Совета Ленинградского фронта, а также будущего командующего Воздушно-десантными войсками СССР Василия Филипповича Маргелова. В планах руководства нацистской Германии Ленинград относился к целям стратегического значения. Это было не только потому, что Ленинград обладал развитой промышленностью - город на Неве мешал обеспечению путей сообщения со Швецией. Согласно планам войны с СССР на Ленинград наступала группа армий «Север» (16-я и 18-я армии, 4-я танковая группа). К июню 1941 года немецкое и финское руководство договорилось о военном сотрудничестве, в связи с этим финская армия также должна была нанести удар по войскам Ленинградского военного округа, что и было сделано», – начал исторический экскурс Павел Дроздов.

Всем известно, что война под Ленинградом началась утром 22 июня с налётов немецкой авиации. В июле 41-го фашистские войска Северо-Западного фронта, вышли в район городов Псков и Остров. До Ленинграда оставалось не более 200 км. Несмотря на то, что наступление почти на месяц удалось задержать под Лугой, в августе 1941 года войска группы армий «Север» прорвали Лужский рубеж, перерезали Октябрьскую железную дорогу и приготовились окончательно отрезать Ленинград от сообщения с тылом страны.

«В конце августа 1941 года 16-я армия противника, прорвалась к станции Мга и вышла на ближние подступы к Ленинграду. Захватив 30 августа Мгу, немцы перерезали последнюю железную дорогу, соединявшую город с Большой землёй. После напряженной и продолжительной борьбы немецкие части смогли выйти к Шлиссельбургу и 8 сентября захватили его, и кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось», – напомнил Павел Дроздов.

Почти сразу советское руководство предприняло ряд попыток прорвать блокаду. Одна из них – Шлиссельбургский десант.

План советского командования заключался в следующем: в ночь с 24 на 25 ноября три полка 80-й стрелковой дивизии должны были вместе с полком моряков-лыжников выйти на южный берег Ладоги между Шлиссельбургом и деревней Липки, овладеть лесным массивом между Шлиссельбургом и Липками, закрепить за собой лес и Рабочие поселки №3, 2 и 1 и обеспечить захват плацдарма. Полк лыжников майора Маргелова, развивая этот успех, не ввязываясь в бой на подходе, должен был пройти по немецким тылам около 12-14 км и нанести удар в направлении 1-го Городка — наиболее укрепленного узла вражеской обороны на левом берегу Невы. Батальонам дивизии следовало держать фланги и тыл пробивающегося полка моряков, не давая противнику его окружить.

В Ленинградской области есть памятная дата — 28 ноября — День памяти Шлиссельбургских десантов 1941 года.

Среди участников Шлиссельбургского десанта были и псковичи: на южном берегу Ладоги, между Шлиссельбургом и территорией бывшей деревни Липки, начиная с 2000 года участники поискового движения находили следы того самого боя, которые представлены в сегодняшней экспозиции.

В Штабе общественной поддержки Псковской области были выставлены экспонаты Музея армии и флота, где гости могли ознакомиться с экспозицией – Шлиссельбургский десант. Можно было увидеть фотографии, документы, фрагменты обмундирования и снаряжения, личные вещи участников тех событий. Среди них: ремень с морской бляхой, пряжки, пуговицы, фляга, ложки, наручный компас, гильзы, и другие предметы. Большинство экспонатов было обнаружено поисковыми отрядами на месте боя под Шлиссельбургом у деревни Липки.

За 9 лет работы музея в нем побывало почти 7 тысяч посетителей, 600 из них оставили благодарственных записей в книгах почетных гостей музея.

Теги: #Штаб общественной поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 328 человек
16.02.2024, 22:550 Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде «Жены Чайковского» 16.02.2024, 22:390 Самолет из Москвы смог приземлиться в Пскове с третьего раза 16.02.2024, 22:020 Упаковывать борщ для отправки в посылке учили псковичей  16.02.2024, 22:000 Конкурс фотографий на тему «Моя спортивная зима» пройдет в Пскове
16.02.2024, 21:521 Историю Шлиссельбургского десанта вспоминали в штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 21:400 Псковские полицейские изъяли две пятитысячные банкноты с признаками подделки 16.02.2024, 21:210 Циклон «Рикса» несет ледяные дожди и метели в Псковскую область 16.02.2024, 21:200 Сборы по джиу-джитсу с участием призеров России и мира состоятся в Пскове
16.02.2024, 21:110 Олега Тинькова признали иноагентом 16.02.2024, 21:001 Газеты в Псковской области в январе подорожали на 4,6% 16.02.2024, 20:420 Жителя Дедовичского района оштрафовали за избиение знакомой 16.02.2024, 20:400 Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во II полугодии 2024 года
16.02.2024, 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 16.02.2024, 20:200 В Псковской области фиктивно зарегистрировали восьмерых иностранцев 16.02.2024, 20:000 Кофе после приема пищи может оказать негативное влияние на состояние организма, заявила диетолог 16.02.2024, 19:530 Волков добыли охотники в Пыталовском округе и Великолукском районе
16.02.2024, 19:400 Производство промышленных труб расширилось в Псковской области 16.02.2024, 19:360 Воспитанники псковской «Бригантины» представят область на первенстве СЗФО по волейболу 16.02.2024, 19:290 Комитет по культуре заплатит за нарушение авторских прав на снимок Замковой горы в Себеже 16.02.2024, 19:200 Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск
16.02.2024, 19:180 Следователи рассказали псковским школьникам об опасностях в Интернете 16.02.2024, 19:090 Выпуск тревел-шоу «Поехали» о Псковской области выйдет в эфир 17 февраля 16.02.2024, 19:000 Профессиональная подготовка слушателей завершилась в Псковском филиале университета ФСИН 16.02.2024, 18:580 135 банкнот долларов США в нижнем белье пытались вывезти из РФ через границу в Псковской области
16.02.2024, 18:450 Псковские кадровые специалисты провели профориентационные мероприятия на стенде Минтруда РФ 16.02.2024, 18:360 Мероприятия на Кургане Дружбы предлагают финансировать из бюджета Союзного государства 16.02.2024, 18:270 Житель Пскова ответит за попытку украсть продукты почти на 32 тысячи рублей 16.02.2024, 18:200 Ярмарка мастеров и выступления на кольце ждут посетителей псковского «Акваполиса»
16.02.2024, 18:150 Музей-усадьба Ковалевской станет одной из точек научно-популярных маршрутов 16.02.2024, 18:050 Президентские выборы. Три большие разницы 16.02.2024, 18:020 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 февраля 16.02.2024, 18:000 Сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поздравили в Пскове
16.02.2024, 17:440 Заведующую детсадом в Пскове подозревают в мошенничестве 16.02.2024, 17:400 Анальгин в Псковской области подорожал на 7,6% 16.02.2024, 17:290 Псковский губернатор предостерег Запад от территориальных претензий к России 16.02.2024, 17:280 Сотрудница куньинского поста скорой помощи травмировалась в результате ДТП
16.02.2024, 17:270 Пскович пытался заказать интимные услуги и стал жертвой мошенников 16.02.2024, 17:160 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об эквадорских бананах 16.02.2024, 17:090 Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию представят 17 спортсменов 16.02.2024, 17:010 До +6 градусов прогреется воздух в Псковской области 17 февраля
16.02.2024, 16:460 Заслуженный артист России Александр Либ: Я не любил играть со сверстниками в детстве 16.02.2024, 16:310 Елена Пилипенко о дифференцируемости тарифов на электроэнергию в Псковской области 16.02.2024, 16:301 Денис Иванов: Комплекс для фиксации незаконной парковки в зеленой зоне появится в Пскове 16.02.2024, 16:140 «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне. ВИДЕО
16.02.2024, 16:010 Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru представил все эпизоды сериала «ГДР» 16 февраля 16.02.2024, 15:491 Услуги по рытью могилы в Псковской области стали дороже на 23% 16.02.2024, 15:390 Псковичи проиграли команде «Кристалл-Константиновское» на футбольном турнире в Петербурге 16.02.2024, 15:331 Цены на томаты, огурцы и капусту взлетели в Псковской области
16.02.2024, 15:270 Премьеру спектакля «Влюбленные» представит Псковский театр драмы 8 марта 16.02.2024, 15:221 Александр Либ: В 6 лет почувствовал, что я Робертино Лорети 16.02.2024, 15:180 Мирное развитие, деньги регионам и сокращение чиновников: псковичи узнали о программе кандидата в президенты от «Новых людей» 16.02.2024, 15:110 «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися. ВИДЕО
16.02.2024, 15:031 Сотрудник частной охранной организации умер на работе в Пскове 16.02.2024, 14:530 Новый глава соцкомитета, медаль директору ППК и приватизация аптеки 16.02.2024, 14:430 Еще два муниципалитета Псковской и Витебской областей договорились о приграничном сотрудничестве 16.02.2024, 14:280 Умер Алексей Навальный
16.02.2024, 14:250 Около 300 спортсменов примут участие в финале КЭС-баскета по СЗФО в Пскове 16.02.2024, 14:190 Алеся Михачева: ДЭГ повысит явку на выборах за счет молодежи 16.02.2024, 14:011 Зал спортивных единоборств «Отечество» открылся в Пскове 16.02.2024, 13:371 Михаил Ведерников - о сотрудничестве с Витебской областью: Мы объединены одними ценностями, понимаем друг друга с полуслова
16.02.2024, 13:330 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 16.02.2024, 13:273 Школьные страдания 16.02.2024, 13:120 В день именин Гейченко Пушкинский заповедник открыл в Беларуси выставку «Завет внуку» 16.02.2024, 12:590 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне
16.02.2024, 12:490 Александр Козловский провел прием граждан в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 12:470 Пенсию по возрасту в 2024 году можно оформить за несколько часов 16.02.2024, 12:321 Минпромторг пригрозил ритейлерам регулированием продаж газет при отказе от их реализации 16.02.2024, 12:290 Региональное отделение Союза машиностроителей России и Торгово-промышленная палата Псковской области договорились о сотрудничестве
16.02.2024, 12:151 Минобрнауки попросили снизить проходной балл ЕГЭ для будущих агрономов и биотехнологов 16.02.2024, 12:100 Мастер-класс по аргументации прошел в Штабе общественной поддержки в Пскове 16.02.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Запрет треш-стриминга и раскол между псковскими политэмигрантами и оставшимися 16.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 февраля
16.02.2024, 11:530 Мебельщик-мошенник обманул семерых великолучан 16.02.2024, 11:500 Психологи МЧС в Псковской области оказали помощь пострадавшим в ДТП со школьным автобусом 16.02.2024, 11:430 «Чай втроем»: Александр Либ о мечте, любви к гастролям и черном вороне 16.02.2024, 11:330 «Пастырь»: Особенности предпостового периода. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru