Общество

Реализация национальных проектов продолжается в Псковском районе

Реализация национальных проектов продолжается в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Псковского района

В администрации Псковского района на совещании по национальным проектам обсудили итоги проектов 2023 года, отметили успехи, подробно обсудили недоработки и проблемные вопросы.

«В основном они касаются проблематики безответственного отношения к делу со стороны подрядчиков: нарушают темп, качество, сроки. Реагировать на такие ситуации мы можем своим ответственным отношением: четким и регулярным контролем объектов, своевременно принимаемыми решениями в рамках действующего законодательства», - рассказали в администрации.

Сейчас в активной фазе работа специалистов с техническими заданиями, проектно-сметной документацией, заключением контрактов по объектам этого года.

Глава Псковского района Наталья Федорова призвала коллег подойти к этому важному этапу максимально внимательно, ответственно и оперативно, акцентировала внимание на усилении качества контроля за выполнением работ по всем направлениям, чтобы к концу года выйти с достойными результатами.

В сфере культуры на этот сезон запланирован капитальный ремонт Адворицкого дома культуры.

В сфере образования продолжается масштабная работа: ремонт спортивного зала в Стремуткинской средней школе, создание кабинетов для цифровой образовательной среды, закупка оборудования для школ района.

Ремонт дорог в муниципалитете также будет продолжаться. Еще один важный проект, связанный с земельно-правовыми отношениями - проведение масштабных комплексных кадастровых работ.

В ходе совещания каждый куратор проекта доложил о ходе работы по своему направлению, подготовил план мероприятий до конца года.