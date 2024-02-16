Общество

Отборочный тур чемпионата по чтению вслух состоится в Пскове

Отборочный тур чемпионата по чтению вслух «ОткройРот» пройдёт в Пскове 25 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжной организации «Вечевой Орден».

Фото здесь и далее: молодёжная организация «Вечевой Орден»

Начало в 16:00. Регистрация участников на официальном сайте чемпионата. Организатором отборочного тура чемпионата в городе Пскове выступает молодёжная организация «Вечевой Орден».

«Открой Рот» — это не традиционный конкурс чтецов, это спорт и здесь всё, как в большом спорте. Участники чемпионата читают вслух на время отрывки из книг, а жюри оценивают их технику и артистизм. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций, чемпионы конференций выходят в суперфинал.

Возрастное ограничение чемпионата 18+. Участие бесплатное. Отборочные туры Чемпионата проходят в Пскове с 2016 года и ежегодно в них принимают участие люди, которые влюблены в литературу и русский язык.

«Участие в Чемпионате даёт незабываемый опыт! В детстве мы любим, когда нам читают вслух, а с возрастом это забывается. Поэтому организаторы всегда немного завидуют участникам, ведь у них есть возможность ненадолго вернуться в детство и познакомиться с новыми интересными литературными произведениями», – поделилась организатор отборочного тура в Пскове Екатерина Родина.

В прошлых сезонах этапы чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» проходили в смешанном формате – как оффлайн, так и онлайн. Интернет подарил чемпионату мировой статус и возможность сотням русскоязычных людей по всему миру принять участие в проекте.