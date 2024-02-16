Общество

Почти 900 килограммов мясной продукции сняли с реализации в Псковской области за 2023 год

За 2023 года с реализации в Псковской области сняли 14 партий мясной и птицеводческой продукции общим весом 899,7 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

За 2023 год сотрудники ведомства исследовали более 1500 проб мясной и птицеводческой продукции по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Из исследованных проб 6% были неудовлетворительными по физико-химическим показателям и 6,2% - по микробиологическим показателям.

Неудовлетворительных образцов по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины, пестициды и др.), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявили.

Наиболее частыми нарушениями законодательства, выявляемыми в сфере технического регулирования, являются:

нарушение условий хранения и сроков годности мясной продукции;

отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции;

реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

За выявленные нарушения по результатам проверок виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях.