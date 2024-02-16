Общество

Региональный Роспотребнадзор помог отсудить потребителями свыше 13 млн рублей в 2023 году

387 контрольных (надзорных) мероприятий по вопросам защиты прав потребителей провели в Псковской области за 2023 год. При этом в 223 случаях выявили нарушения обязательных требований, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По результатам выявленных нарушений контролируемым лицам объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, составили 11 протоколов об административных правонарушениях, из них пять направили в суд для рассмотрения в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Как отметили в ведомстве, в 2023 году наблюдалась тенденция снижения количества обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей. Всего поступило 3166 обращений, что на 830 обращений меньше, чем в 2022 году. Все обращения рассмотрены в установленные сроки. Из них:

направлено по подведомственности 143 обращения,

основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий послужило 50 письменных обращений,

сведения, содержащиеся в 149 обращениях, стали основанием для принятия Управлением профилактических мер в виде объявления хозяйствующим субъектам соответствующих предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,

по итогам рассмотрения 27 обращений граждан было принято решение о подаче исковых заявлений в защиту их нарушенных прав в рамках ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей».

По остальным обращениям дали разъяснения.

Специалисты управления привлекались судами общей юрисдикции к участию в рассмотрении гражданских дел для дачи заключений по ним в целях защиты прав потребителей. Такие заключения дали при рассмотрении 93 гражданских дел. На отчетную дату, судами рассмотрено 57 дел. По всем вынесены решения об удовлетворении исковых требований потребителей в полном объеме или частично. В пользу потребителей присудили более 11 миллионов рублей, из них в счет компенсации морального вреда присуждено более 400 тысяч рублей.

Управление подало в суд 27 исков в защиту прав потребителей. На конец 2023 года суды рассмотрели 24 иска, все они удовлетворены в полном объеме. Всего присуждено в пользу потребителей более 13,5 миллионов рублей, при этом компенсация морального вреда составила более 300 тысяч рублей.