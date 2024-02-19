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Общество

Число приверженцев ЗОЖ сократилось в трети регионов России в 2023 году

19.02.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Адептов здорового образа жизни за прошлый год стало меньше в 28 регионах, выяснили аналитики консалтинговой компании FinExpertiza. Активнее всего от принципов ЗОЖ отказывались в Еврейской автономной области, Белгородской области, Адыгее, Приморском крае и Самарской области.

Меньше всего россиян, ведущих здоровый образ жизни, проживают в Магаданской области, Еврейской автономной области и Приморском крае.

Врач превентивной и антивозрастной медицины EMC Елена Любимкина полагает, что не все люди ведут здоровый образ жизни, так как его соблюдение требует большого количества усилий.

«Сложно ежедневно ложиться спать вовремя, минимизировать использование гаджетов, ввести в ежедневную рутину физические нагрузки и следить за питанием», — пояснила она «Известиям».

Несмотря на снижение числа приверженцев ЗОЖ в некоторых регионах, в 57 оно наоборот выросло. Больше всего адептов спорта и правильных привычек оказалось в Севастополе, Ненецком автономном округе, Новгородской области, Удмуртии и Туве.

Кроме того, таких людей прибавилось и в Ханты-Мансийском автономном округе, Ивановской области, Туве, Ненецком автономном округе и Чувашии.

Врач-терапевт Александр Барвинский связал приверженность ЗОЖ с доходами региона. «Чем регион беднее, тем ниже доступность у его жителей к нормальным продуктам. Также количество ЗОЖников зависит от условий в регионе: есть ли уличные спортивные площадки, доступны ли фитнес-центры, сколько люди работают и так далее», — пояснил он

Источник: Псковская Лента Новостей
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