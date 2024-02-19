Общество

Более 10 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 55 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 12 по 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы выявили 9 административных правонарушений, изъяли 13 единиц оружия и 23 боеприпаса.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.