Как сделать диспансеризацию популярнее среди псковичей, рассказал Виктор Антонов

Какими методами можно сделать диспансеризацию более популярной, рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM депутат Псковского областного Собрания («Единая Россия»), Заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов.

«Первое и самое главное, что диспансеризация проходит формально в большей степени. Бывает, что человек и не был на диспансеризации, а ему там расписали, что он здоров. Так тоже бывает. Это основная причина. Поэтому люди идут, как правило, к врачу, который имеет имя, квалифицированный доктор, известный, идут к нему и платят. Сегодня вот так. Порой все это оформляется, мягко скажем, так: и приписки, и формальный подход к делу. Как видите, здесь надо просто эту работу налаживать. Вот и все. А так это доброе дело и очень нужное», - сказал Виктор Антонов.

Диспансеризацию сложно сделать системой за один, два, три года, уверен депутат.

«Это надо все-таки, наверно, время для того, чтобы прониклись люди, чтобы понимали, что делается, для чего. Для раннего выявления болячек прежде всего. Тех, которыми мы болеем чаще всего: сердечно-сосудистые болезни, онкология. Все связано с этим. Отзывы неплохие: да, нас посмотрели, да, нам сделали это, это, это. Наверное, все это должно обеспечиваться хорошей просветительской работой», - заключил Виктор Антонов.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Псковской области расширили программу диспансеризации — в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в базовый скрининг добавили ряд важных исследований.