В учреждениях псковского УФСИН готовятся к выборам президента России

Рабочие встречи с председателями территориальных избирательных комиссий региона Анной Садовниковой и Ольгой Котовой провели представители СИЗО-1 (Псков) и СИЗО-2 (Великие Луки) в рамках подготовки к проведению выборов президента РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Фотографии: УФСИН России по Псковской области
В ходе встреч были подняты вопросы взаимодействия и оказания организационно-методической помощи в реализации избирательного права подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. На данный момент в учреждениях активно ведется работа по формированию предварительных списков избирателей, а также подготовка информационного сопровождения с учетом требований законодательства.
В УФСИН отметили, что лица, которые примут участие в голосовании, получат разъяснения о своих избирательных правах, порядке проведения голосования. В период выборов областная избирательная комиссия обеспечит участки для голосования, созданные в СИЗО, необходимыми материалами и специальным оборудованием для тайного голосования.
Напомним, выборы президента пройдут 15-17 марта.