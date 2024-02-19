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В чем опасность заедов в уголках рта, объяснила диетолог

Появление так называемых заедов может свидетельствовать о дефиците витаминов и проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева. Она уточнила, какие заболевания могут быть причиной трещин в уголках рта.

«Повреждения складок в уголках рта, то есть заеды, возникают из-за сухости и тонкости кожи в этом месте и постоянной мимической активности при открывании рта. Это происходит, в частности, при дефиците витаминов группы В, которые опосредованно влияют на влажность и тонкость кожи. Возможная причина заедов – заболевания ЖКТ, например, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, холецистит. Также трещины в уголках рта могут появляться у аллергиков, у которых может быть очень сухая кожа, у людей с дерматологическими заболеваниями, такими как атопический дерматит», – предупредила Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.

Если заеды возникают часто или долго не проходят, необходимо обратиться к дерматологу и терапевту, продолжила врач.

«Консультация терапевта нужна, в частности, для того, чтобы исключить патологию ЖКТ. Также нужно сдать анализы на содержание в крови витаминов группы В. Параллельно нужно увлажнять и смягчать кожу в области губ. В качестве первой помощи в домашних условиях можно применить масляный раствор витамина А, обычный крем для век, кремы, содержащие декспантенол. Но это самолечение. Надо все-таки проконсультироваться с дерматологом», – уверена Светлана Жабоева.

По словам врача, игнорировать проблему нельзя, поскольку заеды могут стать причиной развития новых заболеваний.

«Заеды могут провоцировать и бактериальное воспаление, и вирусное – в виде постоянного обострения герпес-инфекции. То есть не инфекция вызывает трещины, а инфекция присоединяется, возникает на раневой поверхности. Любая трещинка, любое нарушение целостности кожи или слизистой – это ворота для инфекции. Она может присоединиться, а может и не присоединиться, поэтому нужно лечить. Это не норма», – заключила Светлана Жабоева.