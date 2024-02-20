Общество

Гельдтову баню в Пскове откроют весной

Гельдтову баню в Пскове откроют уже этой весной. Об этом сообщила директор отеля «Покровский» Ирина Кухи на пресс-завтраке Сбера в здании ресторана «Гельдт» 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы готовы были открыть ресторан в первую очередь, но существуют технические моменты, которые от нас не зависят», - сказала Ирина Кухи.

По ее словам, ресторан «Гельдт» может открыться уже в марте. Позже откроется баня. «После открытия ресторана, не скажу конкретный месяц, но это будет весной», - отметила Ирина Кухи.

В бане будет работать банщик, у посетителей будет возможность окунуться в реку, на улице планируют обустроить зону, где гости смогут освежиться прохладительными напитками.

В ресторане будет работать местный шеф-повар, в меню войдут, в том числе, локальные блюда и блюда, которые многие любят с детства - самодельные пельмени, вареники, беляши.