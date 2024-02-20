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Общество

Суд отказался взыскать с YouTube-блогера 5 млн рублей за использование популярного мема

20.02.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании «Си Ди Лэнд контакт» о взыскании 5 миллионов рублей с блогера Дмитрия Портнягина за использование мема «Ждун» в его YouTube-ролике. В решении суда отмечается, что иск не был удовлетворен.

По материалам дела, Портнягин использовал образ «Ждуна» в своем видеоролике еще в 2018 году. Правообладатель мема в России подал в суд почти 500 исков о нарушении авторских прав, но на текущий момент рассмотрение более 50 дел еще продолжается. В общей сложности компания требует взыскать около 48 миллионов рублей за нарушение авторских прав на мем, пишет RuNews24.

«Ждун» — это мем, который стал популярен в российских социальных сетях в 2017 году. Его основой является скульптура Маргарит ван Бревор, установленная рядом с одной из больниц Нидерландов в мае 2016 года. Эта скульптура символизирует ожидающих прием у врача пациентов. «Си Ди Лэнд контакт» заключила договор с художницей и владеет исключительными правами на использование образа «Ждуна» в России.

Теги: #суд #мем
Источник: Псковская Лента Новостей
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