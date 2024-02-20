Общество

Ирина Иванова: Ларьки в Пскове дорабатывают свой срок

Ларьки в Пскове постепенно сносят, но ликвидировать сразу постройки нельзя, пока есть законные основания на их работу. Об этом рассказала первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Снести существующие ларьки, когда есть договоры и законные основания, что они могут там стоять, мы не можем. Поэтому мы исключаем их из схемы, делаем еще что-то, ларьки дорабатывают свой срок, а после будут снесены», - сказала Ирина Иванова.

Например, ларьки снесли напротив «Мебельного магазина» на пересечении улиц Народной и Розы Люксембург. Теперь там нужно провести благоустройство, отметила гостья студии. Также она напомнила, что ларьки исчезли с автобусной остановки напротив Псковского кремля.