Общество

Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю наблюдений, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на синоптиков.

Синоптики прогнозируют +35 градусов в Москве, Твери, Калуге, Калининграде. Кроме того, температурные рекорды ждут на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири, а также в регионах Поволжья.

Влияние на климат окажет тепловое явление Эль-Ниньо. По данным метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру.

Ранее сообщалось, что июнь 2023 года стал самым жарким с момента начала ведения такой статистики.