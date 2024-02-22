Общество

Авиамаршрут Казань – Псков не планируют возобновлять из-за низкого спроса

Авиамаршрут Казань – Псков не планируют возобновлять из-за низкого пассажиропотока в этом направлении. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковско области, отвечая на вопрос в комментариях на странице губернатора Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день возобновление авиамаршрута Казань – Псков не планируется в связи с крайне низким пассажиропотоком в данном направлении», - рассказали в комитете.

Отмечается, что правительство Псковской области заинтересовано в расширении географии полетов из Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» (а также в псковский аэропорт) и принимает все возможные меры в рамках областного бюджета и потребностей жителей Псковской области

В частности, в настоящее время правительство области прорабатывает вопрос запуска регионального авиамаршрута Псков – Махачкала в весенне-летний период 2024 года.

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Напомним, самолеты из Пскова в Казань начали летать 4 сентября 2022 года.