Общество

Псковский курсант стала победителем всероссийского конкурса научных проектов

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Елизавета Грищенкова стала победителем всероссийского конкурса научных проектов в номинации «Инновационность» с проектом «Современное общество и адаптация Конституции Российской Федерации к вызовам времени». Об Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Научный руководитель курсанта – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков.

113 научных проектов курсантов и студентов из образовательных организаций ФСИН России были представлены на всероссийском конкурсе «Актуальные проблемы современного конституционного права».

Отметим, что конкурс был организован Кузбасским институтом ФСИН России и проходил в два этапа – в заочном формате и очном, с использованием дистанционных образовательных технологий.