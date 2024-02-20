Общество

Полномочия Ильи Зиновьева в Псковском городском суде прекратятся 5 марта

Квалификационная коллегия судей Псковской области 20 февраля удовлетворила заявление Ильи Зиновьева о прекращении его полномочий судьи Псковского городского суда с 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

«В соответствии с п. п. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявление Ильи Николаевича Зиновьева о прекращении его полномочий судьи Псковского городского суда Псковской области 5 марта 2024 года», - сообщили в пресс-службе судов.

Также в ходе заседания квалификационной коллегии судей получены рекомендации по назначению трех судей в суды региона: