Общество

Меню учреждения полностью соответствует всем требованиям, заявили в Псковской областной больнице

Меню Псковской областной больницы разработано с учетом современных медицинских стандартов и полностью соответствует всем требованиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная больница

«Огромную роль в процессе выздоровления пациентов играет питание. Сбалансированное лечебное меню способно ускорить процесс выздоровления, повысить иммунитет и снизить риск осложнений. Кроме того, правильное питание способствует улучшению общего самочувствия пациентов и может уменьшить стресс, связанный с пребыванием в больнице», - рассказали в больнице.

Как уточнили в учреждении, об этом говорят и сами пациенты. В адрес поваров больницы недавно пришел следующий отзыв.

«С каким удовольствием кушаешь ваши шедевры кулинарного искусства! Как будто сходил в ресторан со звездой Мишлен. Разнообразие блюд поражает, рассольник и тефтели – просто божественно. Такое отношение к работе может быть только у добрых и любящих свою работу людей. В больнице вы создаете островок удовольствия и условия для быстрого восстановления», - написал пациент.