Общество

Мурал появился на опорах моста Александра Невского в Пскове

Мурал появился на опорах моста Александра Невского в Пскове. Снимки опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Евгений-М Авдюшкин / «Жесть по-псковски»

На мурале изображены дружина под предводительством князя Александра Невского и рыцари Тевтонского ордена. Также здесь указано крылатое выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!», возникшее после художественного исторического фильма «Александр Невский» С. М. Эйзенштейна.

Крылатое выражение приписывают древнерусскому князю Александру Невскому, однако в немногочисленных летописных источниках, посвящённых ему, фраза не упоминается. Подобное выражение было известно ещё в Древнем Риме: «Кто воюет мечом, от меча и погибает» (лат. Qui gladio ferit, gladio perit).