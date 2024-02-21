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Общество

Мурал появился на опорах моста Александра Невского в Пскове

21.02.2024 13:02|ПсковКомментариев: 0

Мурал появился на опорах моста Александра Невского в Пскове. Снимки опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Евгений-М Авдюшкин / «Жесть по-псковски»

На мурале изображены дружина под предводительством князя Александра Невского и рыцари Тевтонского ордена. Также здесь указано крылатое выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!», возникшее после художественного исторического фильма «Александр Невский» С. М. Эйзенштейна. 

Крылатое выражение приписывают древнерусскому князю Александру Невскому, однако в немногочисленных летописных источниках, посвящённых ему, фраза не упоминается. Подобное выражение было известно ещё в Древнем Риме: «Кто воюет мечом, от меча и погибает» (лат. Qui gladio ferit, gladio perit). 

Теги: #псков #мурал
Источник: Псковская Лента Новостей
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