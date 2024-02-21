Общество

Росгвардейцы провели «Урок мужества» в псковском детском саду

Росгвардейцы провели «Урок мужества» в Пскове накануне Дня защитника Отечества для воспитанников детского сада №41 города Пскова в рамках акции «Неделя мужества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии

Росгвардейцы рассказали дошкольникам о своей службе, продемонстрировали элементы экипировки бойцов спецподразделений и приняли участие в спортивном празднике.

Руководство детского сада выразило слова признательности псковским росгвардейцам за проводимую патриотическую работу.