Общество

В Псковской области вспоминают воинов-спецназовцев, героически погибших в битве при Харсеное

Памятное мероприятие, приуроченное к 24-ой годовщине памяти воинов подразделений спецназа, погибших в 2000 году в бою под Харсеноем, прошло в Пскове в среду, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

На территории войсковой части у памятника «Воинам-спецназовцем, погибшим в бою» состоялся митинг памяти. У монумента в этот день собрались губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, депутаты регионального парламента, глава Пскова Борис Елкин, глава Псковского района Наталья Федорова, представители фонда «Защитники Отечества» и центра «Воин», личный состав подразделения, родственники погибших, ветераны и юнармейцы Псковской области.

У монумента была отслужена лития, участники мероприятия возложили гирлянду воинской славы и цветы, почтили героев минутой молчания. Завершился митинг торжественным маршем личного состава части и Юнармии.

По окончании митинга, собравшиеся прошли к Алее Героев, где Александр Котов напомнил о важности чтить память героев, защищавших нашу страну.

«Мы всегда должны помнить героев, которые защищали свободу и независимость нашей страны. Мы это делаем, вспоминая участников Великой Отечественной войны, защищавших Родину от фашизма, мы это делаем каждый раз, отмечая подвиги бойцов, служивших в наших воинских частях и выполнявших воинский долг по защите интересов нашей страны в горячих точках, - поделился впечатлениями Александр Котов. – На таких мероприятиях я всегда испытываю чувство гордости за наших воинов, за наших героев, которые не щадя жизни способны защитить безопасность нашей страны и мир на земле. Вечная память павшим героям».

Напомним, 21 февраля 2000 года в бою под Харсеноем за господствующую высоту из 35 человек погибло 33. Из них - 25 бойцов воинского подразделения спецназа из Пскова. Они до конца выполнили воинский долг, приняв на себя основной удар боевиков. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. Тем самым, была сорвана попытка бандитов внезапным ударом уничтожить мотострелковые разведподразделения.

27 октября 2000 года на территории части был открыт памятник воинам-спецназовцем, павшим в бою. На гранитных плитах высечены навечно фамилии 167 воинов-афганцев и 34 воинов псковского спецназа, погибших в Чечне.

Отметим, что Аллея Героев была открыта 1 декабря 2023 года в рамках мероприятий, посвященных 61-й годовщине образования части псковского спецназа.