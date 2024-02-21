«Титан-Полимер» принял участие в ярмарке вакансий в Пскове 

Псковский завод «Титан-Полимер» принял участие в специализированной ярмарке вакантных рабочих мест в Центре занятости населения города Пскова 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие началось с конференции работодателей Псковской области.
Специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер» Александра Демидова рассказала, что ярмарки вакансий являются не только отличной возможностью для соискателей найти подходящее для себя место трудоустройства, но и для работодателя - показать себя и подобрать сотрудников.
Она отметила, что «Титан-Полимер» готов сотрудничать с соискателями без опыта работы и профильного образования. Их обучение будут вести в процессе работы на месте. Оно занимает порядка трёх месяцев.
«Наш коллектив разновозрастной, есть как молодые ребята, так очень опытные сотрудники. Рады видеть сотрудников всех возрастов», — добавила специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер».
При этом завод готов принимать студентов для прохождения производственной практики.
Также в рамках мероприятия псковские школьники и студенты имели возможность пройти профориентацию и сориентироваться по трудоустройству в Центре занятости населения.
В ярмарке вакансий приняли участие ещё 12 работодателей Пскова и Псковской области.
Подробнее можно узнать по телефону: 8911-380-19-72 (департамент управления персоналом ООО «Титан-Полимер»). Звонки принимаются в рабочее время – в будни с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30.
Напомним, завод «Титан-Полимер» - это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Предприятие организует трансфер сотрудников до места работы.