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«Титан-Полимер» принял участие в ярмарке вакансий в Пскове

Псковский завод «Титан-Полимер» принял участие в специализированной ярмарке вакантных рабочих мест в Центре занятости населения города Пскова 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие началось с конференции работодателей Псковской области.

Специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер» Александра Демидова рассказала, что ярмарки вакансий являются не только отличной возможностью для соискателей найти подходящее для себя место трудоустройства, но и для работодателя - показать себя и подобрать сотрудников.

«В ярмарка вакансий участвуем не в первый раз, ищем наших будущих коллег. В настоящий момент нам требуются сотрудники для производства пленки и специалисты технических специальностей. Мы предлагаем конкурентную заработную плату на рынке труда, осуществляем доставку сотрудников из нескольких районов города, а также проводим обучение и переобучение сотрудников за счёт предприятия, выдаем удостоверение о получении новой профессии. Конечно, присутствует и карьерный рост», - сказала Александра Демидова.

Она отметила, что «Титан-Полимер» готов сотрудничать с соискателями без опыта работы и профильного образования. Их обучение будут вести в процессе работы на месте. Оно занимает порядка трёх месяцев.

«Наш коллектив разновозрастной, есть как молодые ребята, так очень опытные сотрудники. Рады видеть сотрудников всех возрастов», — добавила специалист по подбору и развитию персонала завода «Титан-Полимер».

При этом завод готов принимать студентов для прохождения производственной практики.

Также в рамках мероприятия псковские школьники и студенты имели возможность пройти профориентацию и сориентироваться по трудоустройству в Центре занятости населения.

В ярмарке вакансий приняли участие ещё 12 работодателей Пскова и Псковской области.

Подробнее можно узнать по телефону: 8911-380-19-72 (департамент управления персоналом ООО «Титан-Полимер»). Звонки принимаются в рабочее время – в будни с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30.

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Напомним, завод «Титан-Полимер» - это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок. Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Предприятие организует трансфер сотрудников до места работы.