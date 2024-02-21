Общество

Книгам Достоевского по законам об ЛГБТ* ничего не угрожает, заявил Хинштейн

Книгам Федора Достоевского и остальной классике по российским законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничего не угрожает, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщил, что скрыл со своей витрины книги, входящие в список из более чем 250 наименований, который был разработан в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ*. В АКИТ агентству заявили, что список действительно был разработан, но сейчас он не актуален и «не имеет отношения к реальности».

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает… В ноябре-декабре 2022 года, после соответствующего обращения АКИТ мы провели несколько рабочих встреч на площадке ИТ-комитета с участием всех регуляторов (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД). Там обсуждался и этот "черный список": как набор неких "страхов" отрасли, которые, слава Богу, не подтвердились», - написал Хинштейн.

Итогом встреч, по словам депутата, стала выработка единого алгоритма действий отрасли и государства.

«В дальнейшем — никаких системных проблем при реализации наших законов не возникало, что президент АКИТ Артем Соколов вновь подтвердил мне сегодня. Ни "Мегамаркет" (что подтвердил мне директор по связям с госорганами Павел Глухов), никакие другие интернет-магазины не удаляли и не собираются удалять из продажи Платона, Достоевского, Пруста и прочих», - заключил он.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал «международное общественное движение ЛГБТ*» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду среди российских граждан - как взрослых, так и несовершеннолетних, - вступил в силу в декабре 2022 года, пишет РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, владельцы аудиовизуальных сервисов и телеканалов обязаны самостоятельно выявлять и исключать с принадлежащих им ресурсов и из эфира все материалы с ЛГБТ*-пропагандой, а также обеспечивать распространение аудиовизуальных произведений с демонстрацией ЛГБТ* со знаком «18+».

* Запрещенное в России экстремистское движение.