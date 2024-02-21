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Общество

Депутат призвал не заниматься самостоятельным сбором трав для лечения

21.02.2024 16:22|ПсковКомментариев: 0

Не стоит заниматься самостоятельным сбором трав, включая борщевик, для лечения болезней, лучше обратиться в аптеку, рассказал один из авторов законопроекта о защите земель от борщевика, депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Госдума в среду рассмотрит законопроект, который обяжет владельцев земель осуществлять на них мероприятия, направленные на предотвращение распространения борщевика, следует из повестки заседания ГД. Документ, согласно пояснительной записке, «устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности, борщевика Сосновского», пишет РИА Новости.

«Я бы не советовал верить в мифы, что все травы настолько же полезны, насколько вредны или смертельно опасны, и что якобы срывать стебли нужно в правильном месте и в правильное время, что его едят и так далее. Не представляю, кто может рискнуть и пойти на такое, но вполне вероятно, что энтузиасты найдутся. Я искренне не рекомендую заниматься самостоятельным сбором трав для лечения болезней, а лучше идти за ними в аптеку», - сказал Говырин.

По словам депутата, самостоятельно проводить работы с борщевиком Сосновского можно только в пасмурные дни, чтобы избегать облучения солнечным светом участков тела, на которые попал сок растений. На большой площади работы необходимо проводить в специальной одежде, а небольшие участки можно выкашивать, применяя рукавицы, синтетическую одежду с длинными рукавами и закрытым воротом, защитные очки, отметил он.

«Борщевик может вызвать не только ожог, но и слепоту в любое время. Необходимо избегать контактов с борщевиком особенно в часы, когда на нем обильная роса. Соприкосновение со стеблями или попадание сока растения на кожу ведёт к фотохимическим ожогам, которые могут заживать в течение нескольких месяцев или привести к тяжёлым последствиям», - подчеркнул Говырин.

Он также рассказал, что нельзя оставлять скошенные борщевики брошенными на месте и допускать скашивание борщевиков в момент осыпания семян с растений, так как это будет приводить к его ещё большему рассеиванию.

Теги: #растение
Источник: Псковская Лента Новостей
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