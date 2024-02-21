Общество

СОЦПРОФ принимает участие в международном форуме труда в Петербурге

Представители объединения профсоюзов России СОЦПРОФ во главе со своим председателем Сергеем Вострецовым приняли участие в VIII Санкт-Петербургском международном форуме труда. Об этом Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Сергей Вострецов / Telegram

«Специалисты в области охраны труда, представители работодателей, работников, учебных заведений собрались на питерской площадке, чтобы выработать наиболее эффективные пути решения для развития нашей экономики», - заметил Сергей Вострецов.

Основная тема форума в этом году - «Труд, занятость, человеческий капитал: новые сложности и новые решения». От лица президента РФ с приветственным словом к участникам форума обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«В нашем городе один из самых низких уровней безработицы. Как отмечал президент, это один из важнейших индикаторов эффективности всей экономической политики, ее социальное измерение. Растет число промышленных предприятий. Активно ведется подготовка квалифицированных кадров для предприятий. Запущен проект "Петербург заводской" по подбору вакансий с возможностью обучения, а также цифровой сервис, объединяющий 300 предприятий и 40 колледжей», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Важное место в повестке дня занял анализ рынка труда и вопросы, связанные с искусственным интеллектом и новыми технологиями в образовании, поиске и подборе сотрудников, работе с персоналом, отметил Сергей Вострецов.

К участию в форуме приглашены представители власти, бизнеса, науки, образования, международных организаций – представители стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На форум были приглашены и представители профсоюзов, в том числе и СОЦПРОФ, общественных объединений, а также эксперты по управлению человеческими ресурсами.