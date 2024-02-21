Общество

Инспектор Псковского облсовпрофа о расследовании несчастных случаев на производстве

Несчастные случаи на производстве являются серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие предприятия. Они не только приводят к потере человеческих жизней и травмам работников, но и наносят ущерб бизнесу в целом. В 2024 году вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, подробнее об этом рассказала руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

- Наталья Геннадьевна, с 2024 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, о каких изменениях идет речь и в связи с чем появилась их необходимость?

- В рамках цифровизации страны будет внедрена единая система фиксации сведений о несчастных случаях. По задумке инициаторов, реформа повысит качество учета и обеспечит качественный анализ производственного травматизма. Полученные статистические данные позволят выработать эффективные меры профилактики.

- Какую информацию можно будет увидеть в единой системе фиксации сведений о несчастных случаях?

- В единую систему учета несчастных случаев будут заноситься достоверные и подробные данные о каждом инциденте (за исключением случаев, не нанесших существенного вреда здоровью персонала):

информация об организации (предприятии), на территории которой имело место происшествие;

полный состав комиссии;

копии документов, относящихся к расследованию случая;

СНИЛС травмированного специалиста.

- Работодатели будут вносить сведения в эту систему самостоятельно?

- Нет, в соответствии с новым порядком работодатель передает сведения о случившемся в Госинспекцию, которая в свою очередь вносит их в единую систему. На госинспекторов также возлагается обязанность расследования инцидентов, сокрытых работодателями.

- Есть ли еще какие-то изменения в расследовании несчастных случаев?

- Да, в состав материалов расследования несчастного случая добавится медицинское заключение о причинах смерти сотрудника, а также возможное наличие у него различных видов опьянения. Правила и порядок определения степени вреда здоровью сотрудника совместно разрабатывают Минздрав и Минтруд.

- Все эти изменения уже вступили в силу?

- Перечисленные новации в области охраны труда вступили в силу с 1 января 2024 года.

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- Часто ли в Псковской области фиксируются несчастные случаи на производстве?

- На 20 февраля 2024 в Инспекцию труда Псковского облсовпрофа поступило на рассмотрение 8 несчастных случаев, из них 4 со смертельным исходом, 1 групповой и 3 с легкой тяжестью.

Источник: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов