Общество

Читателям псковской экологической библиотеки выдали сыр

Читатели псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» в рамках проекта «Не столица, но есть чем гордиться»: хутора и частные музеи Псковской области» познакомились с хозяевами «Греческой сыроварни Тремпелис» Светланой Климовой и Ставросом Тремпелисом и узнали, как сыр стал ещё одним шедевром многовековой греческой культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей собщили в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото: централизованная библиотечная система Пскова

Светлана и Ставрос, троюродные брат и сестра, рассказали собравшимся в библиотеке, что приехали в псковский регион всего пять лет назад для налаживания экологического производства из натуральных местных продуктов. «Мы горды тем, что работаем в Пскове», - заявили новые псковские греки.

Потомственные греческие сыровары объяснили детям, как изготавливается сыр, для чего в этом деле нужны видеокамеры и почему созревающие сыры нельзя фотографировать со вспышкой.

Собравшиеся на этой встрече также узнали, что по многослойности запахов и вкусов самые хорошие сыры не уступают дорогим парфюмам.

Читатели Детской экологической библиотеки «Радуга» вспомнили произведения мировой литературы, в которых упоминается сыр, начиная с басни про тщеславную ворону и заканчивая романами Эмиля Золя и повестями Джерома Клапка Джерома.

Библиотекари подготовили для этой встречи выставку книг «Поговорим о сыре», благодаря которой ребята узнали, что этому продукту воздавал должное даже Сальвадор Дали.

Занятие закончилось дегустацией сыров, во время которой гости библиотеки научили её читателей, как отличить на вкус греко от гравера, а греческий йогурт от любого другого.