Общество

Великолукские полицейские поздравили подполковника с юбилеем

Подполковнику полиции Юрию Ефимову из Великих Лук исполнилось 70 лет в канун Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Эту круглую дату ветеран встречает в отличной физической форме, во многом благодаря спортивной закалке. Родился юбиляр 21 февраля 1954 года в Пскове. В школьные годы активно занимался спортом, поэтому решил поступать на учебу в институт физкультуры в Великих Луках. После его окончания отслужил в армии в воздушно-десантных войсках. И вернулся работать в Великие Луки. А в 1978 году пришел на службу в МВД. Отдал службе в органах внутренних дел больше двух десятилетий и стал родоначальником династии.

«На заслуженный отдых подполковник милиции Ефимов ушел в 2001 году с ответственной должности начальника милиции общественной безопасности городского отдела внутренних дел. Сейчас Юрий Иванович с супругой занимаются внуками. Их у Ефимовых четверо. Причем один из сыновей Юрия Ивановича пошел, как говорится, по стопам отца. В ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Александр Ефимов возглавляет службу участковых уполномоченных полиции. Таким образом, складывается профессиональная династия»,- отметили в пресс-службе ведомства.

В этот праздничный день представители ОМВД России по городу Великие Луки во главе с заместителем начальника ОМВД – начальником отдела по работе с личным составом капитаном полиции Сергеем Игнатьевым от имени руководства, всего личного состава, ветеранов органов внутренних дел сердечно поздравили Юрия Ефимова с юбилеем.

«Высочайший профессионализм, трудолюбие и самоотдача Юрия Ивановича снискали ему авторитет и уважение. Коллеги пожелали ему крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия в семье. Сергей Игнатьев вручил Юрию Ивановичу Почетную грамоту и памятный подарок», - добавили в пресс-службе.