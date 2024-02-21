Общество

Транспортную доступность Псковской области представили на выставке «Россия»

Делегация Псковской области в среду, 21 февраля, приняла участие в мероприятиях дня транспорта на форуме национальных достижений международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Событие организовали правительством России и Министерство транспорта РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На стенде региона специалисты областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, «Псковпассажиравтотранса» и Псковского международного аэропорта имени Княгини Ольги организовали интерактивную программу для гостей.

Сопровождал мероприятия на стенде ролик о транспортной доступности региона — основная его часть была посвящена развитию авиасообщения между Псковом и другими городами страны. В 2023 году международный аэропорт имени Княгини Ольги принял более 150 тысяч пассажиров. Из Пскова в настоящее время самолетом можно отправиться в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград. Правительство региона продолжает работу над расширением маршрутной сети аэропорта в Пскове.

Вместе с тем Псковская область продолжает развивать инфраструктуру общественного транспорта — автопарк главного перевозчика региона «Псковпассажиравтотранс» за последнее время значительно обновлен. Из последних поставок — 15 новых автобусов, в их числе техника марки «НефАЗ».

Еще один популярный вид транспорта — скоростной поезд «Ласточка», связывающий Печоры и Псков с Санкт-Петербургом .

Интерактив по маршрутной автобусной сети Пскова позволил гостям узнать о достопримечательностях древнего города, а юные посетители стенда проверили свои знания правил поведения в общественном транспорте.

Кроме того, любой посетитель смог посмотреть на интерактивной карте «Псковский край в кинематографе» места, где проходили съемки известных кинопроектов, примерить на себя ретро-форму сотрудника «Псковпассажиравтотранса», представленную на выставке.

В тематический день на выставке «Россия» прошла экспертная панель о развитии высокоавтоматизированных систем управления транспортных средств, состоялись интерактивные мероприятия и экскурсии по экспозиции «Россия в движении» и многое другое. Центральным событием дня стала пленарная сессия «Национальные достижения в транспорте» с участием представителей правительства РФ, федеральных и региональных органов власти, экспертов отрасли и представителей бизнеса.

Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина, она развернулась на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве и представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне №75.