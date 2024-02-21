Общество

Атлантическое тепло захватывает Европейскую Россию

К началу третьей декады февраля в регионе сформировались огромные температурные контрасты: на востоке – очень морозно (в Оренбургской и Саратовской областях в ночь на среду температура опускалась до −31°), а на западе Русской равнины, напротив, необычно тепло: в Санкт-Петербурге в среду термометры показали −2°, а на берегах Балтийского и Чёрного морей – в Калининграде и Анапе – вообще было около +7°, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В ближайшие дни температурные контрасты на Русской равнине сгладятся. И причина тому – тёплый атлантический циклон. На запад страны он пробился ещё накануне, а сегодня его облачные поля накроют уже почти всю европейскую территорию за исключением юга и юго-востока. Причём, в крайних западных областях осадки будут выпадать исключительно в виде дождя», - уточнили синоптики.

В циркуляции вихря продолжат распространяться хорошо прогретые воздушные массы. И в течение дня оттепели пробьются вплоть до линии Петрозаводск–Волгоград. Атлантическое тепло будет растекаться по региону, причём основное потепление придется на северные широты. Южные же пока останутся под защитой очага высокого давления.

Москва почувствует влияние вихря уже сегодня – снова пойдёт снег, а столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. С завтрашнего дня в Центре пойдут дожди, сохранятся устойчивые оттепели, которые выйдут на пик в субботу: воздух в столице прогреется до +3°. В воскресенье осадки прекратятся.