Общество

Число обращений к псковскому омбудсмену по теме СВО за год выросло на 19%

В преддверии Дня защитника Отечества уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с военным прокурором псковского гарнизона Вадимом Иванченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Как отметил Дмитрий Шахов, если до 2022 года взаимодействие с органами военного управления и военной прокуратурой носили эпизодический характер и касались в основном вопросов призыва на воинскую службу, прохождения альтернативной службы и оказания медицинской помощи военнослужащим, то после 24 февраля 2022 года ситуация кардинально поменялась.

В течение двух лет значительно увеличилось число обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области, связанное с проведением специальной военной операции. Если в 2022 году таких обращений было более 33% от общего числа обращений граждан, то по итогам 2023 года таких обращений стало уже 52%.

Смотрите также Псковский омбудсмен вновь посвятит отдельную главу ежегодного доклада теме СВО

Сегодня в адрес псковского омбудсмена поступают обращения, касающиеся практически всех аспектов жизни военнослужащих и членов их семей. Это вопросы своевременности и полноты выплаты денежного довольствия, оказания медицинской помощи и прохождения военно-врачебных комиссий, предоставления отпусков, обжалования решений органов военного управления, командования воинских частей; уточнения судеб военнослужащих, пропавших без вести; предоставления мер социальной поддержки семьям-участникам СВО.

В ходе беседы Дмитрий Шахов и Вадим Иванченко обсудили широкий круг вопросов, посвященный защите и восстановлению прав военнослужащих и членов их семей, принимающих участие в специальной военной операции.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что без профессионального и оперативного взаимодействия с органами военной прокуратуры невозможно эффективно защищать и восстанавливать права граждан. Более чем по 100 обращениям, поступившим к уполномоченному по правам человека в Псковской области, совместно с органами военной прокуратуры приняты меры по защите и восстановлению прав заявителей. «Поэтому в преддверии праздника - Дня защитника Отечества - хочу искренне поблагодарить вас и ваших подчиненных за слаженное и эффективное взаимодействие, направленное на эффективную защиту и восстановление прав граждан», - сказал Дмитрий Шахов.

В конце встречи Дмитрий Шахов вручил благодарность уполномоченного по правам человека полковнику Вадиму Иванченко - за личный вклад и достигнутые результаты в профессиональной деятельности по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в период проведения специальной военной операции, а также эффективное взаимодействие с уполномоченным по правам человека в Псковской области.

Дополнительно Дмитрий Шахов подарил Вадиму Иванченко эксклюзивное издание – книгу «Два дня Подвысокинской были», изданную в Псковской области, о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Уникальность этого издания, как подчеркнул Дмитрий Шахов, и в том, что об этом периоде войны на Юго-западном фронте своих мемуаров не оставил ни один военноначальник Великой Отечественной войны – от командира дивизии, командира корпуса и выше, а также в том, что книга дополнена историческими фотографиям и картами мест сражений, а также восстановленным поимённым списком личного состава 141-й стрелковой дивизии и краткими биографиями её воинов.