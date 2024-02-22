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Общество

Иван Белугин: Впервые в Локнянском округе прошел автопробег «Потягнем за Отечество!»

22.02.2024 15:18|ПсковКомментариев: 1

Автопробег в память об Александре Матросове впервые прошел в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня на месте подвига Александра Матросова традиционно проходит торжественный митинг и шествие. Впервые в Локнянском округе прошел автопробег с названием "Потягнем за Отечество!" при поддержке Российского военно-исторического общества. Постарались объединить молодежь, старшее поколение, чтобы все могли прочувствовать эту атмосферу подвига, несмотря на то, что это скорбный день», - сказал он.

Иван Белугин отметил, что все торжественные мероприятия приурочили ко многим памятным датам: освобождение Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков, 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова и годовщине его подвига. 

«В дальнейшем будем развивать эти мероприятия и популяризировать патриотическое воспитание», - заключил он.

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Напомним, Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию — во 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.

В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района. Подразделение попало под сильный вражеский огонь — три пулемета находились на укрепленных позициях — в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперед.

В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один — сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемет замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулеметные очереди. Тогда юноша поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.

Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу — 19 июня 1943 года красноармейцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.

Теги: #рвио #локнянский муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
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