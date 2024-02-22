Общество

Псковских полицейских поздравили в преддверии Дня защитника Отечества

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, состоялось в управлении МВД России по Псковской области сегодня, 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ведущие встречи озвучили поздравительную телеграмму министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира Колокольцева. Затем с поздравительным словом выступил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексею Овсянников, который в ходе своего выступления объявил минуту молчания.

После чего начальник управления вручил награды группе отличившихся сотрудников. За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены подполковник полиции Александр Иванов, оперуполномоченный по особо важным делам УМВД, майор полиции Виктор Григорьев, оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД, майор полиции Александр Стусенко, инспектор по особым поручениям управления по вопросам миграции УМВД, капитан полиции Николай Раев, старший инспектор МРЭО ГИБДД УМВД.

Почетной грамотой МВД России поощрены полковник полиции Владимир Круглов, начальник отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД, подполковник внутренней службы Владислав Сергутский, заместитель начальника контрольно - ревизионного отдела УМВД, старший лейтенант полиции Алексей Петров, государственный инспектор МРЭО ГИБДД УМВД, старший прапорщик внутренней службы Алексей Зорин, водитель-сотрудник УМВД.

«Собравшиеся тепло встретили участников творческого коллектива "Рубеж" УМВД России по Псковской области, представивших несколько концертных номеров, а также пришедших с поздравлениями воспитанников детского сада №41»,- отметили в пресс-службе ведомства.

Выступавшие на встрече отдали дань уважения присутствовавшим в зале ветеранам, которые всю свою жизнь посвятили служению Отечеству, защите граждан от преступных посягательств.

«В ходе встречи было особо отмечено, что 15 февраля 2024 года исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Представители органов внутренних дел страны, в том числе из Псковской области, тоже принимали участие в тех событиях, с честью и достоинством выполняя свой служебный долг. Среди них был и ныне действующий сотрудник - майор полиции Анатолий Андреев, старший инспектор ДПС отдельной специализированной роты УГИБДД УМВД, который поделился своими воспоминаниями об афганской войне и поздравил аудиторию с праздником», - добавили в пресс-службе.