Общество

«Урок мужества» организовали для великолукских кадетов

«Урок мужества» организовали для воспитанников Кадетской школы в Великих Луках в преддверии Дня защитника Отечества ветераны ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции в отставке Василий Марченков и майор полиции в отставке Андрей Стрельцов. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Патриотизм – не просто слово, это жизненная позиция каждого истинного защитника Родины. Именно об этом говорили сегодня в преддверии Дня защитника Василий Марченков и Андрей Стрельцов, когда проводили "Урок мужества"»,- отметили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло под эгидой Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки.

«Говорилось также и о том, что патриотизм не ограничивается просто любовью к своей стране. Это еще и чувство гордости за свою культуру, традиции и историческое наследие, готовность встать на их защиту. Гости отмечали неоценимую роль патриотического воспитания молодого поколения, ведь именно от молодежи зависит будущее государства», - подчеркнули в пресс-службе.

Ветераны МВД напомнили о важности сохранять преемственность поколений защитников Родины, бережно передавать последователям историческую память и духовные ценности народа.