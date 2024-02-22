Общество

Три интерактивные площадки работали одновременно в Пскове накануне Дня защитника Отечества

Три площадки работали одновременно в Штабе общественной поддержки накануне Дня защитника Отечества. Интерактивные мероприятия организовали активисты «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки

На трех площадках в Штабе общественной поддержки было многолюдно. На одной из площадок волонтеры вместе с детьми героев СВО рисовали праздничные тематические открытки к 23 февраля. На другой – волонтеры-медики проводили на манекене мастер-класс по сердечно-легочной реанимации пострадавшего и учились правильно вызывать скорую помощь в экстренной ситуации.

«Самой оживленной стала площадка, на которой два инструктора из организации "Рокот" представили разнообразные варианты наполнения воинской аптечки, ознакомили гостей с азами тактической медицины, а также продемонстрировали сборку-разборку автомата Калашникова. Гости выстраивались в очередь, чтобы сделать фото на память рядом с бравыми инструкторами, которые были в полном военном обмундировании», - рассказали в штабе.

Инструкторы Иван и Павел рассказывали гостям о методах и приемах первой помощи на поле боя. «Тактическая медицина вызвала интерес. Люди задавали вопросы, как необходимо поступать при различного рода ранениях, интересовались видами изделий для оказания первой медицинской помощи в поле. На практике показали способы накладывания жгута», – рассказал Павел.

Иван отвечал за оружейную часть. С его помощью участники мероприятия рассмотрели устройство автомата Калашникова АК-74М. «Кто-то вспомнил молодость и уроки НВП, ОБЖ. Кто-то впервые самостоятельно разобрал и собрал автомат и не скрывал своих эмоций», – рассказал Иван. Он добавил, что эти знания сегодня необходимы.

Псковичка Мария Лисенкова отметила, что мероприятие вызвало огромный интерес у женщин, которых было достаточно много в Штабе. «Я впервые в своей жизни смогла подержать в руках автомат Калашникова и получила подробный инструктаж по его сборке-разборке. Кто-то может сказать, что это совершенно не женское дело, но в любом случае любые навыки в жизни полезны. Особенно сейчас в столь сложное время, и мы должны учиться всему, что нам предлагает жизни в современных реалиях», – сказала Мария Лисенкова.