Общество

Книгу из серии «Собиратели земли русской» – «Владимир Путин» презентовали в Пскове

В завершении пресс-конференции, посвященной итогам работы Псковского регионального отделения РВИО в 2023 году и планам на 2024 год, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Александр Борисов провел презентацию нового тома книги из серии «Собиратели земли русской» – «Владимир Путин». Об этом с пресс-конференции передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«История России – это летопись великого собирания земель. Имена тех, кто защищал и расширял просторы родной земли, навсегда вошли в историю нашей страны. Именно о них и рассказывает эта серия книг проекта "Собиратели Земли Русской", который реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке партии "Единая Россия"» – отметил Александр Борисов. В серию входят лучшие образцы публицистических, исторических, литературных произведений.

Руководитель регионального отделения РВИО отметил уникальность издания - в нем нет эмоций или попыток переосмысления - книга абсолютно фактологическая.

Ее автор - Александр Мясников прослеживает и приводит документальные свидетельства того, как за время правления Владимира Путина менялась наша страна и общество: совершенствовалось законодательство, модифицировались стратегии развития страны, строилась ее экономика и повышалась безопасность. Уникальный формат издания: сочетание интересных текстов и исторических документов, составляют объемную картину того, как Владимир Путин исправлял ошибки, совершённые его предшественниками, продолжил Александр Борисов.

«Это вполне серьезная, академическая литература, при этом я уверен, что книга будет интересна не только историкам и политологам, она будет востребована у широкого круга читателей, которые интересуются историей нашей страны» – отметил Александр Борисов.