Общество

Борис Елкин: Наш город воинской славы буквально пропитан историей и духом патриотизм

С Днем защитника Отечества поздравил жителей города глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото : Борис Елкин / Telegram

«Наш Город воинской славы буквально пропитан историей и духом патриотизма, а псковичи были и остаются мужественными защитниками Родины», - сказал он.

Глава города пожелал, чтобы «великое наследие всегда вдохновляло на подвиги, а мир и процветание были верными спутниками».

«Отдельное спасибо нашим защитникам за преданность и готовность защищать Родину. Вы - надежный щит для нашей страны! Здоровья вам, благополучия и мирного неба над головой!» - поздравил Борис Елкин.