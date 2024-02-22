Общество

Игорь Иванов: Этот день символизирует мужество, силу и отвагу

От лица профсоюзов Псковской области с Днем защитника Отечества поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот день символизирует ваше мужество, силу и отвагу, которые вы проявляете в защите нашей Родины. Мы ценим ваш труд, преданность делу и ответственность перед семьей и обществом. Многие сегодня защищают нас в окопах на СВО. И мы никогда не забудем их подвиги. Пусть ваши сердца будут наполнены гордостью за свою страну и радостью от любви близких и успехов в делах», - сказал он.

Игорь Иванов пожелал крепкого здоровья, благополучия и уверенности в своих силах.

«Пусть каждый день приносит новые победы и достижения!» - добавил он.