Общество

Первый день освобождения города от фашистов инсценируют в Дно

Город Дно и Дновский район сегодня, 24 февраля, отмечают 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В рамках праздничной даты в районе пройдут торжественные мероприятия. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

В 11:00 планируется торжественно-траурная церемония – митинг, возложение венков и цветов на братском захоронении в городском сквере. Возрастное ограничение 12+.

«Давайте вместе отдадим дань памяти тем, кто подарил нам свободу и независимость, кто отдал жизни за мир и справедливость», - обратился к жителям района Михаил Шауркин.

С 12:00 до 14:00 проведут инсценировку первого дня освобождения города Дно от немецко-фашистских захватчиков в рамках проекта «Ожившая история». Возрастное ограничение 0+.

Будут работать многочисленные интерактивные площадки: полевой госпиталь, изба-читальня, станция железнодорожная и другие. Перед гостями и местными жителями выступят творческие коллективы из Пскова и Дно. Каждый участник праздника сможет отведать настоящей солдатской каши.

Город Дно был освобожден частями 54-й Армии и 1-й Ударной Армии в ходе проведения Старорусско-Новоржевской операции. Среди подразделений, принимавших участие в боях была 182-я стрелковая дивизия 1-й Ударной Армии. Только за двое суток наступления она освободила 85 населённых пунктов, в ходе штурма 23-24 февраля 1944 года освободила город Дно, сообщает Псковский музей-заповедник.