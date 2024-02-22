Общество

Трихолог предупредила об опасности лечения волос народными методами

В стремлении сохранить красивые и здоровые волосы многие начинают пользоваться «бабушкиными» рецептами, втирая в кожу головы различные пищевые продукты, масла и настойки. Иногда в ход идут даже коньяк, горчица, красный перец, лук и чеснок, отметила врач-трихолог, вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас. Это не только не работает во благо, но и может привести к неприятным последствиям, сказала она.

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«Если мы сделаем просто настойку, такой "компот" из растений, никакой благотворной способностью он не будет обладать. Мы не можем "вытащить" из растения, такого как ромашка, крапива, береза, лук, чеснок, красный перец, необходимую концентрацию полезного. Поэтому и делается производственная экстракция. Все эти растения работают, только если мы их используем как сырьевой компонент при изготовлении косметических средств. В домашних условиях сделать это не получится. Тот же лук, в частности, выделяет кислоту, которая обжигает кожу, нарушает иммунный барьер – такой раздражающий фактор нисколько не повлияет на рост здоровых волос», – цитирует ее радио Sputnik.

Еще опаснее использовать для лечения волос различные масла, если они не входят в состав косметических средств, продолжила врач.

«При выпадении волос строго-настрого запрещено использовать масла, потому что они еще больше усиливают выпадение волос. Масло очень гидрофильно, оно вытягивает влагу из волос, и это нужно учитывать. Кокосовое, репейное, касторовое, оливковое масло само по себе закупоривает фолликулы (волосяные луковицы, – ред.), и дыхание, обменные процессы внутри фолликул не осуществляются. При выпадении волос я рекомендую использовать только то масло, которое сделано производителем с добавлением специальных ингредиентов, чтобы оно хорошо смылось, чтобы это была защита, а не вредительство», – уточнила Ольга Кохас.

Врач рекомендует при проблемах с волосами обращаться за медицинской помощью, а не тратить время, занимаясь самолечением.

«Выпадение волос – это следствие, а есть причины, и их нужно выяснить, чтобы не навредить. Типы выпадения волос тоже разные бывают: есть диффузные, очаговые, андрогенные. Тип кожи головы тоже разный: у кого-то жирная, у кого-то сухая. У кого-то перхоть гибкого происхождения, а у кого-то – ввиду дефицита железа. С перхотью люди бегут в аптеку и покупают шампунь против перхоти, где всегда есть противогрибковый компонент. А если у вас нет грибка, зачем вам он? Если мы хотим сохранить волосы, для этого и придуман такой врач, как трихолог. Когда вы обращаетесь к нему, вы иногда узнаете такой диагноз, о котором даже не подозревали!» – заключила Ольга Кохас.