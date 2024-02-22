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Общество

Более 1000 экспонатов могут увидеть посетители музея истории органов внутренних дел Псковской области

25.02.2024 16:20|ПсковКомментариев: 0

Более 1000 экспонатов могут увидеть посетители музея истории органов внутренних дел Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В числе экспонатов фотографии сотрудников органов внутренних дел, их форменное обмундирование, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, документальные и фотоматериалы, трудовые и боевые реликвии. «Они рассказывают об организации борьбы с преступностью и правонарушениями на территории области, о беззаветной отваге при защите интересов государства и безопасности граждан. И за каждым экспонатом – человеческие судьбы, яркие страницы борьбы с преступностью», - отметили в ведомстве.

В стенах исторической экспозиции до настоящего времени бережно сохраняется память о людях, защищавших закон и порядок на псковской земле в разные годы и эпохи. По крупицам собираются в фонд материалы и предметы, связанные с историей правоохранительных органов, деятельностью сотрудников, всех тех, кто сейчас стоит на страже закона и порядка.

В пресс-службе напомнили, что Музей истории псковской милиции (в настоящее время - постоянно действующая музейная экспозиция истории органов внутренних дел Псковской области) создавался на добровольных началах в 1988 году по инициативе коллегии управления внутренних дел и совета ветеранов органов внутренних дел.

УМВД России по Псковской области приглашает псковичей и гостей региона на бесплатные экскурсии в музей. Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефонам: 8 (8112) 59-35-75 или 8 (8112) 59-35-59. Музей находится по адресу: Псков, улица Инженерная, 96.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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