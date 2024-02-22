Общество

Более 1000 экспонатов могут увидеть посетители музея истории органов внутренних дел Псковской области

Более 1000 экспонатов могут увидеть посетители музея истории органов внутренних дел Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В числе экспонатов фотографии сотрудников органов внутренних дел, их форменное обмундирование, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, документальные и фотоматериалы, трудовые и боевые реликвии. «Они рассказывают об организации борьбы с преступностью и правонарушениями на территории области, о беззаветной отваге при защите интересов государства и безопасности граждан. И за каждым экспонатом – человеческие судьбы, яркие страницы борьбы с преступностью», - отметили в ведомстве.

В стенах исторической экспозиции до настоящего времени бережно сохраняется память о людях, защищавших закон и порядок на псковской земле в разные годы и эпохи. По крупицам собираются в фонд материалы и предметы, связанные с историей правоохранительных органов, деятельностью сотрудников, всех тех, кто сейчас стоит на страже закона и порядка.

В пресс-службе напомнили, что Музей истории псковской милиции (в настоящее время - постоянно действующая музейная экспозиция истории органов внутренних дел Псковской области) создавался на добровольных началах в 1988 году по инициативе коллегии управления внутренних дел и совета ветеранов органов внутренних дел.

УМВД России по Псковской области приглашает псковичей и гостей региона на бесплатные экскурсии в музей. Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефонам: 8 (8112) 59-35-75 или 8 (8112) 59-35-59. Музей находится по адресу: Псков, улица Инженерная, 96.