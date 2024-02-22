Общество

Основанный на реальных событиях детективный фильм снимают в Псковской области

Детективный художественный фильм «Красный шелк» снимают в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Фильм рассказывает о налаживании взаимоотношений СССР и КНР и основан на реальных событиях. Понаблюдали за тем, как шла работа над одним из эпизодов фильма. Генеральный продюсер Вадим Быркин познакомил нас с особенностями создания киноленты. Например, искусственный снег помог сделать реалистичные зимние пейзажи во время сильной оттепели», - отметил глава региона.

Съемки велись уже в нескольких регионах России, затем съемочная группа отправится в Китай, где продолжит работу над картиной.

Детали сюжета держатся в секрете. «С нетерпением ждём выхода картины в 2025 году», - добавил Михаил Ведерников.