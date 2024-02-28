Общество

Гастрономические вечера в греческой сыроварне «Тремпелис» всегда проходят с сюрпризами

Гастрономические вечера в греческой сыроварне «Тремпелис» – это душевное мероприятие с сюрпризами для гостей и полезной информацией для хозяек. Об этом генеральный директор сыроварни Светлана Климова рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Греческая сыроварня «Тремпелис»

«Мы анонсируем, что это просто дегустационные вечера, для нас это как прием в гости. Душевное мероприятие, на котором мы всегда подготавливаем сюрпризы, о которых никогда не говорим заранее. Не всегда у грека есть план, иногда это что-то душевное, спонтанное желание удивить. Мы рассказываем о нашей продукции, о том, как ее можно ежедневно использовать, сочетать с напитками, раскрывать свои кулинарные идеи и фантазии. Для нас нет никаких секретов», – сказала Светлана Климова.

Она отметила, что греческая сыроварня «Тремпелис» планирует организовать посещение производства и мастер-классы. Премьерный дегустационный вечер прошел в январе, его ведущим был греческий сыровар Ставрос Тремпелис.

«Сам Ставрос Тремпелис, его появление – это уже шоу. Этот человек не уехал из России, уже оброс здесь корнями. Он работает не только для собственного бизнеса, но и для России, которая его радушно приняла и поддержала. Когда этот человек приходит, это как появление солнца, он лучше и лучше общается на русском языке. Его появление – всегда шоу», – добавила Светлана Климова.

3 и 10 марта состоятся душевные встречи в уютной компании Ставроса Тремпелиса!

3 марта в 16.00

В программе:

кулинарный мастер-класс от Ставроса: готовим греческое блюдо Буюрди;

дегустация сыра (10 видов) и вина (2 вида).

Стоимость 1950 рублей, доставка включена.

10 марта в 16.00

В программе:

кулинарный мастер-класс от Ставроса: готовим греческое блюдо Буюрди;

дегустация сыра (10 видов) и вина (2 вида);

музыкальный сюрприз от Ставроса Тремпелиса.

Стоимость 2350 рублей, доставка включена.

Запись по телефону: +7(931) 908 05 41.

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