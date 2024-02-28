Общество

Большинство псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством — опрос

8 из 10 соискателей в Пскове проверяют работодателей перед трудоустройством. Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Большинство псковичей (81%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 11% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании все увижу».

Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (79%).

Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.