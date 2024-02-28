Общество

Каждого третьего работника в Псковской области не устраивает его зарплата - опрос

Насколько псковичи удовлетворены ключевыми составляющими работы, выяснила служба исследований hh.ru. Исследование показывает, что жители Псковской области оказались достаточно требовательными к своим компаниям, работе и коллегам.

Так, средний балл, который местные респонденты поставили своему руководству, в сумме менее трех баллов из пяти. Лишь 21% опрошенных поставили «пятёрку» своим руководителям. С другой стороны, треть (33%) поставили «двойку» своему руководству.

Также одни из самых низких оценок по сравнению с жителями других городов местные работники ставили возможности проходить обучение за счёт компании – больше половины опрошенных (60%) поставили лишь 1 балл из 5 возможных.

Также каждый второй опрошенный (50%) заявил, что не доволен изменениями, происходящими в компании. Еще треть (33%) не довольны культурой общения в их компании. А 31% опрошенных крайне не устраивают рабочие процессы, которые им непонятны и непрозрачны для работников. Соцпакет не радует еще 49% опрошенных (чаще всего эти люди ставили лишь 1 балл из 5 возможных). Также среди проблемных зон для работающих местных жителей – перспективы карьерного роста. Половина респондентов (55%) указали низкий уровень развития этой составляющей у них на работе.

Среди положительных оценок: 44% или каждого второго опрошенного устраивает в регионе расположение офиса компании или промплощадки, где они работают. Еще 47% устраивают условия труда на работе, а каждого третьего в целом радуют его рабочие задачи.

А вот зарплата полностью устраивает лишь четверть опрошенных (23%), при этом каждого третьего опрошенного работника в регионе его зарплата не устраивает вообще – сразу 33% поставили самый низкий балл уровню их дохода. Коллектив и своих коллег работники оценили «на троечку».