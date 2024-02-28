Общество

Более 30 пар заключили брак в Псковской области в одну из первых красивых дат 2024 года

Особенное сочетание цифр привлекло в отделы ЗАГС Псковской области 34 влюбленные пары 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

«Регистрация заключения брака в особенную дату – мечта молодоженов, и традиционно пользуются особой популярностью. Считается, что регистрация заключения брака в "красивую" дату является счастливым знаком, гарантирующим счастливую и безоблачную семейную жизнь. Не стал исключением и субботний день 24.02.2024 - одна из первых красивых дат наступившего года, объявленного Годом семьи», - отметили в комитете.

Наибольшее количество браков - 21 - зарегистрировал отдел ЗАГС города Пскова, 11 – отдел ЗАГС города Великие Луки, и 2 – отдел ЗАГС Пыталовского района.